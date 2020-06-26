26.06.2020 (07:26)

Экипажи кораблей Приморской флотилии, разнородных сил ТОФ, отработали задачи по выводу сил из-под удара

В ходе планового тактического учения экипажи кораблей соединения охраны водного района главной базы Тихоокеанского флота решали практические задачи по выводу сил из-под удара и развертыванию в районе рассредоточения.

Две корабельные минно-тральные группы в составе четырёх базовых тральщиков обеспечили проводку за тралами тактических групп ракетных катеров и малых противолодочных кораблей и их действия в море.

В акватории залива Петра Великого ракетная катерная ударная группа из трех ракетных катеров и малые противолодочные корабли «Советская Гавань», «Кореец» и «МПК-221», в различных секторах полигона отразили воздушную атаку условного противника. Тактический фон учения в этом эпизоде обеспечили два противолодочных самолёта Ил-38 морской авиации Тихоокеанского флота.

Экипажи кораблей отработали алгоритм организации противовоздушной обороны отрядов за исключением практического применения оружия.

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