26.06.2020 (07:22)

Экипаж спасательного судна ТОФ «Игорь Белоусов» оказал помощь «аварийной подлодке» с применением глубоководного спасательного аппарата

Экипаж спасательного судна (СС) Тихоокеанского флота «Игорь Белоусов» в заливе Петра Великого провёл контрольное учение, в ходе которого отработал оказание помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте.

Для решения задач специалисты поисково-спасательного отряда ТОФ задействовали глубоководный спасательный аппарат АС-40, который базируется на судне.

В глубоководном полигоне аппарат был спущен на воду, оценил скорость подводного течения, прозрачность воды и выполнил поиск стенд-макета одного из отсеков подводной лодки на глубине около 60 метров.

Далее экипаж глубоководного аппарата осмотрел комингс-площадку «аварийной подлодки», подошел к ней и выполнил стыковку. Тихоокеанцы провели тренировку по вентиляции отсеков «аварийной подлодки» и выводу её экипажа.

Контроль за работой спасателей под водой осуществлялся с использованием телеуправляемого подводного аппарата.

Подобные учения на Тихоокеанском флоте проводятся на регулярной основе и направлены на поддержание готовности личного состава и техники спасателей к выполнению задач по предназначению.

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