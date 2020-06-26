26.06.2020 (07:30)

С начала работы в Чите полевого военного госпиталя получили медицинскую помощь и полностью вылечились 26 пациентов



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player С начала работы в Чите полевого военного госпиталя получили медицинскую помощь и полностью вылечились 26 пациентов

С начала работы в Чите полевого военного госпиталя на 100 коек получили медицинскую помощь и полностью вылечились 26 пациентов.

«С начала работы госпиталя с выздоровлением выписано 26 человек, планируется к выписке 5 пациентов», – пояснила заместитель начальника мобильного многопрофильного госпиталя по медицинской части подполковник Туяна Смагулова.

«Только за прошедшие сутки поступило двое пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, на стационарном лечении сейчас находится 21 человек», – уточнила военный медик.

Медицинский персонал полевого военного госпиталя продолжает прием и оказание помощи пациентам. В распоряжении военных медиков имеется самое современное медицинское оборудование – аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР лаборатория.

Профессиональная работа военных медиков позволяет максимально эффективно оказывать медицинскую помощь больным коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае.

«Я нахожусь здесь на лечении с 15 июня, условия в госпитале меня устраивают, персонал работает хорошо, выполняет свои обязанности старательно» – рассказал пациент госпиталя Игорь Сандоев.

Полевой многопрофильный мобильный госпиталь одного из соединений Восточного военного округа в соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу был оперативно переброшен из Бурятии в Забайкальский край. Медицинский персонал госпиталя с 7 июня 2020 года осуществляет прием и оказание медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице