25.06.2020 (21:06)

Курсанты и офицеры Военной академии войсковой ПВО приняли участие в параде посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

24 июня 2020 года на главной площади города-героя Смоленска прошел военный парад, посвященный 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В параде приняли участие: знамённые группы с Государственным флагом Российской Федерации, копией Знамени Победы и знаменем Вооруженных Сил Российской Федерации, за ними следовали штандарты фронтов, которые несли офицеры в исторической форме времён Великой Отечественной войны в сопровождении роты почетного караула и парадные расчеты войск Смоленского гарнизона.

Прохождение механизированной колонны открыла 76-ти миллиметровая пушка ЗИС-3. Далее проследовала современная боевая техника: 23-х миллиметровая спаренная зенитная установка ЗУ-23, стрелки зенитчики с переносным зенитным ракетным комплексом «ИГЛА-С», бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82, буксируемая гаубица «Мста-Б», многоцелевой бронированный автомобиль повышенной проходимости ГАЗ 2330 «ТИГР», модернизированная реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», зенитный ракетный комплекс ОСА, новейшие образцы боевых средств противовоздушной обороны «Тор-М2» и «Бук-М3»и завершили прохождение механизированной колонны специализированные автомобили военной автоинспекции и военной полиции.

В юбилейном параде приняли участие две авиационные группы в составе двух ударных вертолетов армейских авиации Ми-24 и двух транспортно-боевых вертолетов армейской авиации Ми-8МТВ-5.

Всего в параде приняло участие более 750 военнослужащих и 40 единиц техники.

В 23.00 часа орудийные расчеты академии произвели 30 залпов артиллерийского салюта.



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