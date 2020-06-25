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25.06.2020 (20:57)

Подготовка к проведению межведомственного конкурса IT-специалистов на лучший проект оборонного значения

Департаментом информационных систем Министерства обороны Российской Федерации организован межведомственный конкурс «Лучший проект в сфере информационных технологий в интересах обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации».

В конкурсе смогут принять участие специалисты в области информационных технологий Минобороны России и других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации.

Конкурс проводится по двум номинациям «Лучший авторский проект» и «Лучший коллективный проект». Для участия в конкурсе уже представлено 38 конкурсных работ (20 работ подготовлено одним автором, 18 – коллективом авторов). Проводится предварительный отбор поступивших конкурсных работ на соответствие требованиям, установленных Положением о конкурсе. Работы принимаются до 31 июля 2020 г.

Межведомственная экспертная комиссия приступит к рассмотрению конкурсных работ 10 августа 2020 г. Победители и лауреаты конкурса будут определены до 24 августа 2020 г.

Церемонию награждения победителей и лауреатов конкурса планируется провести в рамках мероприятий Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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