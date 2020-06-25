25.06.2020 (20:40)

Экипаж РПКСН «Князь Владимир» готовит корабль к межбазовому переходу

Экипаж нового атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения Северного флота проекта Борей-А «Князь Владимир», на котором 12 июня в Северодвинске был поднят Андреевский флаг, приступил к подготовке корабля к межбазовому переходу в пункт постоянной дислокации на Кольском полуострове.

В конце июня крейсер выйдет из Беломорской военно-морской базы в Белое море и в течение нескольких дней перейдёт в главную базу подводных сил Северного флота – Гаждиево.

Ранее на одном из служебных совещаний командующий флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев поставил задачи подчинённым управлениям и подводным силам флота спланировать деятельность нового крейсера до конца учебного года.

РПКСН «Князь Владимир» является головным кораблём усовершенствованного проекта «Борей» - «Борей-А». Он отличается от первых трёх крейсеров проекта 955 обводами корпуса, улучшенной маневренностью, малошумностью и различными системами управления. Его испытания проходили в Белом и Баренцевом морях. Экипаж крейсера успешно выполнил проверку всех систем морского подводного оружия и главного ракетного комплекса. В октябре 2019 года из Белого моря они провел стрельбу межконтинентальной баллистической ракетой «Булава» по полигону «Кура» на Камчатке.

Для эксплуатации корабля сформированы два экипажа подводников под командованием капитанов первого ранга Владислава Дружина и Александра Манина. Первый экипаж участвовал в торжественной церемонии первого подъема Андреевского флага на крейсере в День России. Второй 24 июня экипаж открывал современную часть военного парада, посвящённого 75-летию Великой Победы в городе-герое Мурманске.

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