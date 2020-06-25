25.06.2020 (20:36)

Начальник штаба - первый заместитель командующего ЗВО прибыл с рабочей поездкой в Калининградскую область

Сегодня начальник штаба - первый заместитель командующего Западного военного округа генерал-лейтенант Алексей Завизьон прибыл в Калининградскую область с рабочей поездкой в соединения и воинские части Балтийского флота.

Генерал-лейтенант Алексей Завизьон заслушал доклад командующего Балтийским флотом адмирала Александра Носатова о ходе летнего периода обучения и выполнении мероприятий повседневной деятельности.

В ходе поездки генерал-лейтенант Алексей Завизьон проинспектирует мероприятия боевой подготовки на флоте, развитие инфраструктуры полигонов и обустройство военных городков в соединениях армейского корпуса Балтийского флота, формирование и укомплектованность новых соединений.

Кроме того, генерал-лейтенантом будет оценено выполнение плана летнего периода обучения органами военного управления флота объединений, соединений и частей, проверен уровень обеспеченности Балтийского флота новыми образцами вооружения и военной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице