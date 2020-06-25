25.06.2020 (20:24)

В Энгельсском соединении Дальней авиации лётные экипажи приступили к испытаниям на присвоение классной квалификации

На базе Энгельсского соединения Дальней авиации летные экипажи приступили к испытаниям на присвоение классной квалификации в рамках проведения учебных сборов с летным составом.

В течение недели военнослужащие продемонстрируют свои знания по основным направлениям курса боевой подготовки, воздушной навигации, тактике, эксплуатации боевых воздушных судов, применению авиационных средств поражения, системам связи и радиотехнического обеспечения полетов, а также сдадут зачеты по требованиям безопасности, после чего приступят к выполнению контрольных полетов на самолетах Ту-160, Ту-95мс, Ту-22м3.

Кандидаты на присвоение квалификационного разряда должны пройти соответствующую практику на авиационных учебно-тренажерных комплексах, получить необходимые допуски по видам летной подготовки в простых и сложных метеоусловиях, выполнить установленные нормы налетов.

В учебных сборах летного состава Энгельсского соединения Дальней авиации принимают участие около 40 летчиков, штурманов и бортовых специалистов стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95мс, Ту-22м3.



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