25.06.2020 (19:47)

Всеармейский этап конкурса «Отличники войсковой разведки» пройдет в Новосибирске

В Новосибирске пройдет всеармейский этап конкурса «Отличники войсковой разведки - 2020», в ходе проведения которого будет определена лучшая команда разведчиков.

В соревнованиях примут участие 11 команд, представители от 4 округов: Центрального, Восточного, Западного, Южного, команды Северного и Черноморского флота, военнослужащие воздушно-десантных войск, а также команда Росгвардии.

Разведчики проявят свое мастерство в пяти этапах конкурса, таких как «Десантирование и совершение марш-броска», «Конкурс механиков-водителей», «Тропа разведчика», «Стрельба», и «Выход разведывательной группы в район сбора после выполнения задач». Все этапы соревнований будут проходить на полигоне в Кольцово.

Во всеармейском этапе конкурса примут участие более 150 военнослужащих. Продлятся игры до 08 июля. Команда, занявшая первое место по итогам соревнований, будет представлять Россию на международных играх – 2020.

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