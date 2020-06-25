25.06.2020 (19:41)

Призывники из Сибири пополнят ряды Президентского полка

Сегодня состоялась торжественная отправка 15 лучших призывников из Сибири для прохождения службы в Президентском полку Федеральной службы охраны Российской Федерации.

«Все кандидаты прошли строгий отбор, который достигал шести человек на место. Новобранцы обладают высокими морально-деловыми качествами, имеют отличное здоровье. До призыва в армию 85% - занимались спортом и имеют первый разряд и выше» - рассказал врио военного комиссара Новосибирской области Андрей Сверчков.

Работа с призывниками проходила со строгим соблюдением санитарных и противоэпидемических требований. Все подготовительные мероприятия с новобранцами были проведены дистанционно.

Работа призывного пункта организована в особом порядке: ведется контроль за соблюдением социальной дистанции, у призывников проводится термометрия тела, выдаются индивидуальные средства защиты – маски, бахилы, руки обрабатываются антисептиком. С помощью подразделений РХБ защиты проводится регулярная обработка помещений, мебели дезинфицирующим раствором. Все призывники проходят обязательное тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

Всего в ходе весеннего призыва военным комиссариатом Новосибирской области в войска будет направлено более 3 тыс. человек. Они будут проходить военную службу во всех военных округах.

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