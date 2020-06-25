25.06.2020 (19:37)

Более 11 тыс. военнослужащих ЦВО привлечено к учениям с боевой стрельбой в пяти субъектах РФ

Более 11 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО) участвуют в учениях по огневому поражению противника. Маневры проходят на 14 полигонах военного округа в Свердловской, Самарской, Оренбургской, Челябинской областях, а также в Алтайском крае. Учения продлятся до конца недели.

В ходе боевой учебы танковые и мотострелковые соединения выполняют огневые задачи по модульному принципу, последовательно наращивая численность применяемых огневых средств от отделения до батальона включительно. При этом переход на следующий уровень происходит только после получения общей удовлетворительной оценки на предыдущем этапе за модули оборонительных, наступательных и разведывательных действий.

К учениям привлечено более 400 единиц современных боевых машин: танков Т-72Б3М, бронетранспортеров БТР-82АМ, модифицированных БМП-2 и прочего вооружения различной номенклатуры.

Все мероприятия боевой подготовки проводятся в соответствии со складывающейся эпидемической обстановкой. В соединениях и воинских частях произведен необходимый запас средств защиты органов дыхания, личной гигиены и санитарии. Подразделения специальной обработки и нештатные дезинфекционные команды проводят обеззараживание как на приказарменной, так и на полигонной учебных базах.

ЦВО дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

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