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25.06.2020 (19:31)

Военнослужащие ЦВО приступили к голосованию по поправкам в Конституцию в трех федеральных округах РФ

Военнослужащие соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО) приступили к голосованию по поправкам в Конституцию Российской Федерации в регионах Сибири, Поволжья и Урала.

Всего на территории регионов дислокации ЦВО открыто более 150 участков для голосования военнослужащих и членов их семей. В том числе 4 участка открыты в военных городках зарубежных военных баз: 3 на территории военных городков российского соединения в Таджикистане и 1 в Киргизии в расположении объединенной военной базы в городе Кант.

Помимо воинских частей участки для голосования будут открыты при военных лечебных и санаторных учреждениях военного округа.

Каждый участок для голосования оснащен постом медицинского контроля и размещен в помещении, имеющим раздельный вход и выход. Все помещения, выделенные под голосование военнослужащих и членов их семей, обеззараживание специальными дезинфекционными командами.

Центральный военный округ расположен на территории трёх федеральных округов и 29 субъектов России. Кроме того, в его состав входят заграничные объекты: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединённая военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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