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25.06.2020 (19:24)

Российские военнослужащие в Киргизии приступили к голосованию по поправкам в Конституцию РФ

Военнослужащие российских военных объектов, дислоцированных в Киргизской Республике, приступили к голосованию по вопросам внесения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Для проведения голосования на объединенной российской военной базе в городе Кант был открыт участок для голосования, на котором военнослужащие, гражданский персонал члены их семей смогут проголосовать по вопросам внесения поправок в основной закон страны.

На участке для голосования в Канте также проголосуют военнослужащие испытательной базы российского военно-морского флота (ВМФ) в Иссык-Кульской области и узла связи в поселке Чалдовар Чуйской области.

Пропуск голосующих на территорию военного городка проводится после прохождения бесконтактной термометрии и осмотра дежурным медицинским специалистом. Проход на участок для военнослужащих других воинских частей организован по отдельному маршруту.

Объединенная российская авиационная база "Кант", дислоцированная в Чуйской области Киргизии, является воздушной компонентой Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении базы состоят штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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