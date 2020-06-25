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25.06.2020 (19:17)

Молдавские и сербские участники парада в Москве посетили Главный храм ВС РФ

Военные из Молдавии и Сербии, участвовавшие в параде к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, посетили Главный храм ВС РФ РФ в подмосковной Кубинке, сообщает в четверг Минобороны РФ.

"Помимо прихожан, Главный храм ВС РФ сегодня посетили начальник Главного штаба Национальной армии Республики Молдовы бригадный генерал Игорь Горган, а также военные контингенты Молдавии и Сербии, прибывшие в Москву для участия в параде", - говорится в релизе.

Делегации ознакомились также с музейным комплексом "Дорога Памяти".

Справочно:

Храм и военный музей возвели в подмосковном парке "Патриот" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Главная особенность - образ Спаса нерукотворного, самое большое изображение лика Христа, выполненное в технике мозаики.

Общая площадь мозаик нижнего и верхнего храмов – почти 4 тысячи квадратных метров. Высота собора - 75 метров, диаметр основания центрального купола - 19 метров 45 сантиметров (1945 - год Победы).

Неслучайно и местоположение храма: Одинцовский район Московской области — места боев за Москву в ноябре 1941 года.

Патриарх Кирилл освятил храм 14 июня, а 22 июня состоялось открытие, которое посетил и президент РФ Владимир Путин.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Международная деятельность
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