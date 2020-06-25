25.06.2020 (19:11)

Автономные пусковые установки «Ярс» механизированной колонны парадного расчета возвращаются в Тейковское ракетное соединение

Военнослужащие и военная техника Тейковского ракетного соединения, дислоцированного в Ивановской области, принимавшие участие в подготовке и проведении военного парада на Красной площади, приступили к совершению марша из подмосковного Алабино к месту постоянной дислокации.

В этом году 24 июня в составе механизированной колонны парадного расчета РВСН по Красной площади прошли три автономных пусковых установки подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс».

Колонне парадного расчета предстоит совершить марш в пункт постоянной дислокации г.Тейково Ивановской области, протяженностью более 400 км.

Накануне, 27 февраля 2020 года пусковые установки ПГРК «Ярс» Тейковского соединения прибыли в подмосковное Алабино для подготовки к участию в Параде на Красной площади в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

После возвращения в пункт постоянной дислокации, агрегаты парадного расчета пройдут регламентное обслуживание и будут приведены в исходное состояние.

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