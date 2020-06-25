25.06.2020 (18:56)

В Татарстане состоялись торжественные проводы призывников

На сборном пункте Республики Татарстан состоялись торжественные проводы призывников для дальнейшего прохождения службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.

В церемонии приняли участие президент республики Рустам Минниханов и военный комиссар Сергей Погодин. Они пожелали призывникам достойно отслужить и вернуться домой окрепшими морально и физически, возмужавшими людьми, пожелали удачи. Они также призвали всех помнить и чтить память о Великой Отечественной войне, о нелегкой Победе, всегда гордиться своей страной.

Все призывники по прибытию на сборный пункт прошли тестирование на СОVID-19. Каждому новобранцу было выдано вещевое имущество, банковские и персональные электронные карты, а также комплект средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, бахилы) для сохранения своего здоровья и здоровья окружающих.

После торжественных проводов Рустам Минниханов и Сергей Погодин осмотрели Центр спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот», который построен на базе сборного пункта, провели селекторную встречу с солдатами из Татарстана, которые проходят службу в подшефных республике воинских частях в разных регионах России.



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