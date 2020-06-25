Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.06.2020 (18:51)

Снайперы и гранатометчики в Сибири устроили огневую засаду на передовую группу условного противника во время учений

Снайперы и гранатомётчики мотострелкового соединения, дислоцированного в Кемеровской области, во время учения отработали совместные действия при организации огневых засад на передовые группы условного противника.

По замыслу учения, с помощью беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) «Орлан-10» была выявлена передовая группа условного противника, перемещающаяся в направлении военных объектов. Снайперы и гранатометчики мотострелкового соединения выдвинулись в назначенный район и за ограниченное время устроили огневую засаду на неприятеля. На подходе командир группы условного противника был уничтожен из снайперской винтовки СВД, остальная живая сила и техника «врага» была остановлена и уничтожена из гранатометов РПГ-7В и АГС-17.

Основные позиции неприятеля были вскрыты при проведении разведывательных мероприятий и уничтожены артиллерийским огнем из РСЗО «Град».

В учении было задействовано более 500 военнослужащих и около 50 единиц военной техники.

41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи..

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Лучшие юнармейцы приняли участие в открытии мемориала в Свердловской области
Мотострелки общевойсковой армии ЗВО завершили ночной этап ротных тактических учений в Воронежской области
Военнослужащие ЦВО приняли участие в акции «Луч Победы» в Екатеринбурге
Салют в честь 75-летия Победы в Самаре провели с барж

Метки:
Мотострелковые войска , Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false