25.06.2020 (18:51)

Снайперы и гранатометчики в Сибири устроили огневую засаду на передовую группу условного противника во время учений

Снайперы и гранатомётчики мотострелкового соединения, дислоцированного в Кемеровской области, во время учения отработали совместные действия при организации огневых засад на передовые группы условного противника.

По замыслу учения, с помощью беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) «Орлан-10» была выявлена передовая группа условного противника, перемещающаяся в направлении военных объектов. Снайперы и гранатометчики мотострелкового соединения выдвинулись в назначенный район и за ограниченное время устроили огневую засаду на неприятеля. На подходе командир группы условного противника был уничтожен из снайперской винтовки СВД, остальная живая сила и техника «врага» была остановлена и уничтожена из гранатометов РПГ-7В и АГС-17.

Основные позиции неприятеля были вскрыты при проведении разведывательных мероприятий и уничтожены артиллерийским огнем из РСЗО «Град».

В учении было задействовано более 500 военнослужащих и около 50 единиц военной техники.

41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи..

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