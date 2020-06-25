25.06.2020 (18:01)
Военнослужащие Татищевского ракетного соединения возложили цветы к памятнику Героя Советского Союза Ивана Панфилова
Военнослужащие Татищевского соединения РВСН приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и возложили цветы к памятнику Героя Советского Союза Ивана Панфилова.
Память всех погибших на фронтах Великой Отечественной, умерших от ран в госпиталях, замученных в концлагерях, а также участников войны и тружеников тыла, ушедших из жизни уже в послевоенные годы, почтили минутой молчания.
Завершилось мероприятие торжественным прохождением подразделений Татищевского ракетного соединения – знаменной группы и военного оркестра.
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