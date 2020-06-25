25.06.2020 (17:07)
Офицеры управления 15-й армии ВКС особого назначения выполнили учебные стрельбы в многофункциональном огневом центре «Патриот»
В многофункциональном огневом центре Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» прошло практическое занятие с офицерами управления 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения по выполнению учебных стрельб из пистолета Макарова.
Занятие проводилось на трех учебных местах, на которых офицеры изучали основы и правила стрельбы, материальную часть оружия, тренировались в решении огневых задач, отрабатывали практические действия с оружием и выполняли нормативы по стрельбе.
При выполнении учебных стрельб офицерам предстояло поразить
тремя выстрелами мишень в виде грудной фигуры с расстояния 25 метров. Оценку «отлично» получали стрелки, набравшие 25 очков из 30.
Занятия были организованы в строгом соответствии с требованиями Курса стрельб из стрелкового оружия с соблюдением требований по обеспечению безопасности, сохранности оружия и боеприпасов.