Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.06.2020 (16:36)

Командующий Балтийским флотом поощрил военнослужащую, потерявшую туфельку во время парада

Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов поощрил участницу парада в Калининграде, которая потеряв туфельку во время торжественного марша, не потеряла самообладания и продолжала держать равнение своей шеренги.

Адмирал Александр Носатов лично вручил памятный знак командующего, грамоту и букет цветов фельдшеру зенитного ракетного полка дивизии ПВО Балтийского флота гвардии прапорщику Ксении Кальчинской "за стойкость, выдержку и самообладание, проявленные при проведении военного парада".

Сама девушка отметила, что у нее даже не возникло мысли покинуть строй. "Все произошло автоматически, о том, чтобы остановиться, не возникло даже мысли", - сказала она.

Потерянную туфельку нашли и вернули девушке уже после марша.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
Новости по теме:
Офицеры и курсанты Михайловской военной артиллерийской академии приняли участие в парадах Победы в Москве и Санкт-Петербурге
Весь личный состав, принимавший участие в параде Победы в Ставрополе, вернулся в ППД после сдачи тестов на коронавирус
ОТРК «Искандер» ЮВО вернулись в Краснодарский край после парада Победы в Ставрополе
Мотострелки общевойсковой армии ЗВО завершили ночной этап ротных тактических учений в Воронежской области

Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Военные парады
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false