25.06.2020 (16:36)
Командующий Балтийским флотом поощрил военнослужащую, потерявшую туфельку во время парада
Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов поощрил участницу парада в Калининграде, которая потеряв туфельку во время торжественного марша, не потеряла самообладания и продолжала держать равнение своей шеренги.
Адмирал Александр Носатов лично вручил памятный знак командующего, грамоту и букет цветов фельдшеру зенитного ракетного полка дивизии ПВО Балтийского флота гвардии прапорщику Ксении Кальчинской "за стойкость, выдержку и самообладание, проявленные при проведении военного парада".
Сама девушка отметила, что у нее даже не возникло мысли покинуть строй. "Все произошло автоматически, о том, чтобы остановиться, не возникло даже мысли", - сказала она.
Потерянную туфельку нашли и вернули девушке уже после марша.
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