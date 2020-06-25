25.06.2020 (16:36)

Командующий Балтийским флотом поощрил военнослужащую, потерявшую туфельку во время парада

Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов поощрил участницу парада в Калининграде, которая потеряв туфельку во время торжественного марша, не потеряла самообладания и продолжала держать равнение своей шеренги.

Адмирал Александр Носатов лично вручил памятный знак командующего, грамоту и букет цветов фельдшеру зенитного ракетного полка дивизии ПВО Балтийского флота гвардии прапорщику Ксении Кальчинской "за стойкость, выдержку и самообладание, проявленные при проведении военного парада".

Сама девушка отметила, что у нее даже не возникло мысли покинуть строй. "Все произошло автоматически, о том, чтобы остановиться, не возникло даже мысли", - сказала она.

Потерянную туфельку нашли и вернули девушке уже после марша.

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