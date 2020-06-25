25.06.2020 (15:57)
Посольство Монголии провело церемонию возложения цветов и венка к памятнику «По дорогам войны»
Сегодня, 25 июня, Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Российской Федерации Дуламсурэн Даваа совместно с сотрудниками посольства, а также монгольским воинским контингентом, прибывшим в Москву для участия в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, возложили венок к памятнику «По дорогам войны» на Поклонной горе.
Монумент увековечил память о борьбе народов Советского Союза и Монголии против фашизма в годы Великой Отечественной войны.
Автор памятника «По дорогам войны» – монгольский скульптор Аюурзана Очирболд, и российские архитекторы Алексей Тихонов и Василий Перфильев. Скульптура изображает лошадей, тянущих за собой артиллерийское орудие по фронтовому бездорожью.
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Метки:
Увековечение памяти павших при защите Отечества , Памятники , Торжественные церемонии , Международная деятельность , Великая Отечественная война (ВОВ)