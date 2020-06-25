25.06.2020 (15:50)

Юнармия провела флешмоб на территории Главного храма Вооруженных сил России

Сегодня, 25 июня, юнармейцы провели флешмоб «Юнармия помнит», который приурочен к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Сто лучших юнармейцев Москвы и Московской области выстроились на соборной площади Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации, у каждого из них была табличка, являющаяся составной частью задуманного ими изображения.

Ребята собрали словосочетание «Юнармия помнит». Этим флешмобом юные патриоты призывают всех желающих посетить Главный храм ВС РФ и музейный комплекс «Дорога памяти», чтобы отдать дань памяти тем, кто защищал нашу Родину.

Участники флешмоба стали первыми юнармейцами, которые побывали на экскурсии по Главному храму и «Дороге памяти». С этого дня экскурсии для юнармейских отрядов будут проходить регулярно.

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