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25.06.2020 (15:23)

Российские военнослужащие в Приднестровье завершили этап слаживания взводов

Подразделения Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) завершили этап слаживания взводов.

В ходе учебных мероприятий на этапе слаживания взводов с военнослужащими ОГРВ ПРРМ провели занятия по тактике действий в различных видах боя, а также отработали вопросы выдвижения в указанный район и занятия огневых рубежей.

Особое внимание уделили занятиям, на которых военнослужащие отрабатывали действия в условиях городского боя. Личный состав проработал такие вопросы как наступление в населенном пункте, взаимное прикрытие огнем, уничтожение условного противника, занявшего огневые позиции в окнах, на крышах и в подвалах зданий.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Приднестровье
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