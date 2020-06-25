25.06.2020 (15:23)
Российские военнослужащие в Приднестровье завершили этап слаживания взводов
Подразделения Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) завершили этап слаживания взводов.
В ходе учебных мероприятий на этапе слаживания взводов с военнослужащими ОГРВ ПРРМ провели занятия по тактике действий в различных видах боя, а также отработали вопросы выдвижения в указанный район и занятия огневых рубежей.
Особое внимание уделили занятиям, на которых военнослужащие отрабатывали действия в условиях городского боя. Личный состав проработал такие вопросы как наступление в населенном пункте, взаимное прикрытие огнем, уничтожение условного противника, занявшего огневые позиции в окнах, на крышах и в подвалах зданий.
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