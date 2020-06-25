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25.06.2020 (14:38)

В ходе полевого выхода в Смоленской области мотострелки Ельнинской дивизии поразили свыше 1000 радиоуправляемых мишеней

Военнослужащие Ельнинской мотострелковой дивизии Западного военного округа поразили свыше 1000 радиоуправляемых мишеней на полигоне Дорогобуж в Смоленской области.

Новые радиоуправляемые мишенные комплексы прошли апробацию в зимнем учебном периоде и показали высокую эффективность в организации боевой подготовки военнослужащих.

В рамках полевого выхода военнослужащие поразили мишени трехуровневой системы на расстоянии от 50 до 800 метров при помощи автоматов АК-74М и АК-12, пулемётов Калашникова «Печенег», ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В.

Особое внимание во время полевого выхода было уделено выполнению тактических приемов передвижения со сменой огневых позиций с использованием средств имитации, создающих эффект присутствия на поле современного общевойскового боя.

Всего к полевому выходу привлечено около 700 военнослужащих Ельнинской мотострелковой дивизии общевойсковой армии ЗВО, задействовано свыше 70 единиц военной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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