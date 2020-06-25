25.06.2020 (14:33)

Корабли Черноморского флота вернулись с парадной линии в пункты базирования

В акватории Севастопольской бухты расформирован парадный строй кораблей Черноморского флота (ЧФ), принимавших участие в праздничных мероприятиях, посвященных 75-летию Великой Победы.

Все корабли были сняты с парадных бочек в обеспечении рейдовых буксиров отряда судов обеспечения ЧФ и вернулись в пункты базирования.

После пополнения материальных запасов экипажи кораблей продолжат выполнение задач по предназначению.

В морском параде в городе-герое Севастополе приняли участие экипажи подводной лодки «Колпино», морского тральщика «Железняков», малого ракетного корабля «Вышний Волочок», большого десантного корабля «Цезарь Куников», сторожевых кораблей «Пытливый» и «Ладный», фрегата «Адмирал Эссен», а также корабля Пограничной службы ФСБ России «Аметист».

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