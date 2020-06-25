25.06.2020 (14:27)

Подразделение Черноморского флота после парада передислоцирует технику времён Великой Отечественной войны в музейный комплекс

Военнослужащие ремонтно-восстановительной роты автобронетанковой службы (АБТС) Черноморского флота (ЧФ) начали передислокацию военной техники времён Великой Отечественной войны на места стоянки в Музей обороны Севастополя после участия в праздновании Дня Победы в городе-герое.

На территорию Севастопольского военно-исторического музея-заповедника на Сапун-горе историческую технику доставляют на специальных тралах, а постановку на места статичного показа осуществляют при помощи автокрана.

В ходе парада Победы 24 июня в городе-герое Севастополе в составе механизированной колонны прошли танки Т-34 и ИС-2, пусковая установка БМ-13 «Катюша», боевая машина реактивной артиллерии БМ-31-12, получившая название «Андрюша», самоходная артиллерийская установка СУ-76 и тяжёлые самоходные артиллерийские установки ИСУ-122 и ИСУ-152, а также противотанковая самоходная артиллерийская установка СУ-100.

Легендарная техника была восстановлена и поставлена на ход благодаря мастерству военнослужащих отдельного ремонтно-восстановительного подразделения АБТС ЧФ.

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