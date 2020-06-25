25.06.2020 (14:19)

Офицеры и курсанты Михайловской военной артиллерийской академии приняли участие в парадах Победы в Москве и Санкт-Петербурге

Офицеры, курсанты и военный оркестр Михайловской военной артиллерийской академии приняли участие в военных парадах, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне,

в Москве и Санкт-Петербурге.

По брусчатке Красной площади в парадном строю прошли более 400 офицеров и курсантов академии. Кроме того, военные музыканты военного оркестра академии исполнили марши военных лет в составе сводного оркестра.

Участники парада войск на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге показали высокую строевую выучку. Вечером в 23.00 часа орудийные расчеты академии произвели 30 залпов артиллерийского салюта, каждый залп которого был посвящен основным этапам Великой Отечественной войны. Перед каждым залпом озвучивалось его наименование. Орудийные залпы были даны в честь 75-й годовщины Великой Победы, в честь парада Победы 24 июня 1945 года, в честь беспримерного подвига советского народа в Великой Отечественной войне, в честь ветеранов войны, а также ещё 26 наименований, отражающих историю победы.

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