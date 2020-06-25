25.06.2020 (13:53)

Российские военнослужащие ЮВО в Абхазии поздравили ветерана с 75-летием Великой Победы

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии поздравили ветерана с 75-летием Великой Победы.

Военнослужащие побывали дома у ветерана Великой Отечественной войны Григорьева Ивана Александровича 1924 года рождения, проживающего в городе Гудаута.

От лица командования ЮВО ветерану передали именные подарки, продовольственный пакет и сувенирную продукцию. Во время просмотра прямой трансляции парада Победы с Красной площади в Москве военнослужащие пожелали 96-летнему Ивану Александровичу крепкого здоровья, счастья, мирного неба над головой.

В беседе с военнослужащими ветеран поделился своими воспоминаниями о тяжелом военном времени.

Всего на территории Республики Абхазии проживают более 50 ветеранов Великой Отечественной войны. Ни один из них не остался без теплого внимания и поддержки со стороны военнослужащих российской военной базы ЮВО.

На фронты Великой Отечественной войны ушли более 55 тыс. жителей Абхазии. Более 17,5 тыс. человек не вернулись с полей сражений, 22 человека стали героями Советского Союза.

Поздравления ветеранов были проведены при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических мер.

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