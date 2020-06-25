25.06.2020 (13:31)

Около 30 участков подготовлено для голосования военнослужащих ЮВО

Около 30 участков подготовлено для голосования военнослужащих в соединениях и воинских частях Южного военного округа (ЮВО), в том числе 7 участков на территории российских военных баз в Армении, Абхазии и Южной Осетии.

Основная часть граждан реализует свое конституционное право на открытых избирательных участках в населенных пунктах по месту дислокации воинских частей, а также по месту жительства военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, всего будет задействовано около 100 участков.

Кроме того, личный состав сможет проголосовать на кораблях и судах, которые в день голосования будут находиться в плавании.

Для тех, кто в день голосования заступит в караул или на боевое дежурство, будет организовано досрочное голосование. Таким порядком смогут воспользоваться свыше 2 тыс. человек.

Для военнослужащих, находящихся на излечении в военно-медицинских учреждениях Минобороны РФ на территории ЮВО, будет организована доставка выездных урн для голосования.

Справочно:

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской назначено на 1 июля 2020 года.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице