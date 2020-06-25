25.06.2020 (13:24)

Весь личный состав, принимавший участие в параде Победы в Ставрополе, вернулся в ППД после сдачи тестов на коронавирус

Весь личный состав, принимавший участие в параде в честь 75-й годовщины Победы Великой Отечественной войне в Ставрополе, вернулся в пункты постоянной дислокации (ППД) после медицинских осмотров с замером температуры и сдачи тестов на наличие коронавирусной инфекции.

Более 1,7 тысяч человек военным транспортом были доставлены в свои воинские части на территории регионов ЮФО и СКФО и после проведения двухнедельного карантина и отрицательных результатов на вирусные заболевания приступят к плановым мероприятиям учебного периода.

Экипажи боевых машин также совершили комбинированные марши общей протяжённостью более 1,5 тыс. км. Колонны колесных машин перемещались по дорогам общего пользования своим ходом в сопровождении экипажей военной автоинспекции для минимизации неудобств для остальных участников движения, преимущественно ночью.

Тяжелая гусеничная техника перемещалась с использованием большегрузных тралов и железнодорожного транспорта. По возвращении в ППД вся техника прошла необходимое техническое обслуживание.

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