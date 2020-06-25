25.06.2020 (12:57)

В Северной Осетии стартовал окружной этап конкурса связистов ЮВО «Уверенный прием-2020»

В Северной Осетии на полигоне Шалхи мотострелкового соединения 58-й ордена Суворова общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в рамках всеармейского этапа АрМИ-2020 стартовал окружной этап конкурса по полевой выучке связистов ЮВО «Уверенный прием-2020».

В соревнованиях принимают участие более 100 военнослужащих и задействовано около 30 единиц вооружения и военной техники, в том числе радиостанции Р-166, командно-штабные машины Р-149АКШ, защищенный мобильный комплекс связи МК-ЗВКС, станция спутниковой связи Р441ЛМ, носимая спутниковая радиостанция Р-438М «Белозер» и радиорелейная станция Р-419 Л1.

В рамках конкурса будет проведено тактико-специальное учение по отражению нападения диверсионных групп условного противника в ходе развертывания полевых узлов связи с применением средств имитации. Часть нормативов военнослужащие выполнят в индивидуальных средствах защиты – противогазах в условиях применения противником отравляющих веществ.

В ходе соревнований команды выполнят более 30 нормативов по тактико-специальной, специальной и технической подготовке. Участникам необходимо продемонстрировать не только слаженную работу в составе экипажа, но и индивидуальное мастерство.

Команды выполнят контрольные упражнения по тактической, огневой и физической подготовкам, развертывание радиорелейных станций, мачт, мачтовых устройств, запитывание от автономных агрегатов питания, оборудование защитного заземления, а также организуют передачу цифровой информации на однотипные станции и выполнят нормативы вождения командно-штабных машин.

Все этапы АрМИ в ЮВО организованы с соблюдением противоэпидемиологических требований, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Все конкурсанты находятся под пристальным наблюдением военных медиков.

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