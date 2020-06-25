25.06.2020 (12:55)
На отдаленных заставах российской военной базы в Южной Осетии пройдет досрочное голосование по поправкам в Конституцию РФ
Сегодня в отдаленных заставах российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) стартовало досрочное голосование по поправкам в Конституцию России.
Участие в голосовании примут более 100 военнослужащих, находящихся в отдаленных и труднодоступных районах Южной Осетии.
Предварительное голосование проводится с целью реализации своего конституционного права гражданам, которые не смогут присутствовать в мероприятии 1 июля с.г. на своём избирательном участке, так как будут заняты по службе.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ назначено на 1 июля.
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