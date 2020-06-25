25.06.2020 (12:52)

В Ростовской области стартуют всеармейские этапы конкурсов АрМИ инженерных подразделений

На базе отдельного инженерного соединения ЮВО, дислоцированного в Ростовской области, в течение недели будут проведены всеармейские этапы конкурсов инженерно-саперных подразделений «Инженерная формула», понтонных подразделений «Открытая вода» и подразделений инженерной разведки «Безопасный маршрут».

Конкурсная комиссия от главного управления инженерных войск ВС РФ оценит профессиональные навыки лучших специалистов инженерных войск ЮВО.

Программа конкурса «Инженерная формула» включает в себя эстафету, где каждая команда выступит в составе экипажей для выполнения задач инженерного обеспечения. Эстафета проводится поэтапно на участке с шириной проезжей части 16 м и протяженностью 4 тыс. м. В этап конкурса включено преодоление водной преграды (шириной 50 м, длиной 150 м, глубиной 3,5 м).

На каждой единице военной инженерной техники экипажам необходимо преодолеть один круг трассы с заездом на «пит-стоп», где требуется выполнить специальную задачу для данного образца техники.

Состязания военных понтонеров «Открытая вода» будут проходить также в виде эстафеты в несколько этапов. Участникам предстоит разобрать завалы и минно-взрывные заграждения, проложить дорогу для автомобильной и боевой военной техники, а в завершении – навести переправу на 300-метровом участке водной преграды. Общая протяженность эстафеты соревнований составит 1,8 км.

Конкурсанты «Безопасного маршрута» выступят в роли отряда обеспечения движения для беспрепятственного продвижения танковых и мотострелковых подразделений, будут состязаться в ведении инженерной разведки, наведении 40-метровой переправы из комплекта тяжелого механизированного моста, оборудовании проходов через препятствие и разборке лесных завалов с помощью путепрокладчиков БАТ-2 и машин разграждения ИМР-3.

На оборудованной трассе протяженностью до 1 км им необходимо обеспечить проход колонны через такие препятствия, как брод глубиной 1 м, минное поле, противотанковый ров шириной 6 м, разрушенный участок дороги, завал из горящих бревен.

Специалисты инженерного соединения в ходе состязаний задействуют тяжелый механизированный мост ТММ-3, инженерную машину разграждения ИМР-2, машину для отрывки котлованов МДК-3, путепрокладчик БАТ-2, плавающий транспортер ПТС-2.

Всего в различных этапах примут участие около 150 военнослужащих ЮВО и будет задействовано более 50 единиц специальной техники.

Всеармейские этапы АрМИ в ЮВО организованы с соблюдением противоэпидемиологических требований, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Все конкурсанты находятся под пристальным наблюдением военных медиков.

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