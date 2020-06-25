25.06.2020 (12:50)

Танкисты соединения ЮВО в Волгоградской области начали подготовку к подводному вождению

Танкисты мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) приступили к практическим занятиям по легководолазной подготовке на полигоне Прудбой под Волгоградом в рамках занятий по подводному вождению танков.

На первом этапе танкисты изучают требования безопасности, порядок погружения под воду с использованием специального легководолазного комплекта, действий в различных ситуациях под водой, а также правила и способы подводной эвакуации.

Под водой военнослужащие выполнят продувку изолирующего противогаза ИП-5, перенос трака гусеницы, установку и закрепление троса на буксирном крюке танка.

В ходе практических занятий, которые начнутся на следующей неделе на технике, танковые экипажи отработают погружение на глубину до 5 м в специальном бассейне.

На практические занятия привлекаются военнослужащие, сдавшие нормативы по плаванию и тесты по психологической подготовке. Легководолазная подготовка проводится как подготовительный этап комплексных занятий по подводному вождению танков.

Практику подводного вождения на танках Т-72Б3 и Т-90А на полигоне Прудбой в летнем периоде обучения получат более 600 танкистов соединений и воинских частей ЮВО.

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