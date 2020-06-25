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25.06.2020 (12:48)

ОТРК «Искандер» ЮВО вернулись в Краснодарский край после парада Победы в Ставрополе

Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» Южного военного округа (ЮВО) вернулись в пункт постоянной дислокации в Краснодарском крае после участия в параде Победы в Ставрополе.

Боевые расчеты совершили марш комбинированным способом протяжённостью более 300 км. Всего в праздничных мероприятиях были задействованы две самоходные пусковые установки и две транспортно-заряжающие машины из комплекса ОТРК «Искандер».

«Искандер» – российский оперативно-тактический ракетный комплекс, разработанный научно-производственной корпорацией «Конструкторское бюро машиностроения». Он предназначен для уничтожения ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, самолётов и вертолётов на аэродромах, командных пунктов и узлов связи на дальностях до 500 км.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Военные парады
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