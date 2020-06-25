25.06.2020 (12:39)

Лучшие юнармейцы приняли участие в открытии мемориала в Свердловской области

Лучшие юнармейцы Свердловской области приняли участие в открытии мемориала, посвященного погибшим в годы Великой Отечественной войны солдатам из посёлка Шувакиш. Торжественное мероприятие прошло в День памяти и скорби.

Присутствующие под звуки метронома почтили минутой молчания память жителей посёлка Шувакиш, павших на поле брани и умерших от ран в госпиталях. А после салютная группа из 43 отдельной железнодорожной бригады произвела залп. Также участники митинга, пришедшие с фотографиями своих героических предков, возложили к мемориалу цветы.

Жители Шувакиша героически сражались в годы войны, около 70 из них не вернулись домой. Их фамилии сегодня размещены на плитах мемориала.

«Юнармия» - Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение, которое было основано три года назад по инициативе главы Минобороны Сергея Шойгу и при поддержке президента России. На сегодня в рядах движения насчитывается свыше 600 тысяч участников. Главной задачей движения является патриотическое воспитание, а также интеллектуальное, физическое и социальное развитие молодежи.

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