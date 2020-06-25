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25.06.2020 (12:36)

Мотострелки общевойсковой армии ЗВО завершили ночной этап ротных тактических учений в Воронежской области

Военнослужащие мотострелковых подразделений общевойсковой армии Западного военного округа завершили ночной этап ротных тактических учений на полигоне Погоново в Воронежской области.

В рамках учения военнослужащие выполняли отражение диверсионной атаки условного противника на полевой лагерь, совершенствовали навыки ведения наступления в ночное время суток, поражая мишени на максимальных дистанциях, имитирующих технику и живую силу противника.

Для обороны своих позиций мотострелки установили минное поле, расположенное на танкоопасном направлении. В контрнаступлении поддержку пехоты обеспечивали боевые машины пехоты БМП-2.

Всего в ротных тактических учениях было задействовано свыше 500 военнослужащих мотострелковых подразделений общевойсковой армии ЗВО и более 50 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Западный военный округ , Учения
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