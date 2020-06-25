25.06.2020 (12:36)
Мотострелки общевойсковой армии ЗВО завершили ночной этап ротных тактических учений в Воронежской области
Военнослужащие мотострелковых подразделений общевойсковой армии Западного военного округа завершили ночной этап ротных тактических учений на полигоне Погоново в Воронежской области.
В рамках учения военнослужащие выполняли отражение диверсионной атаки условного противника на полевой лагерь, совершенствовали навыки ведения наступления в ночное время суток, поражая мишени на максимальных дистанциях, имитирующих технику и живую силу противника.
Для обороны своих позиций мотострелки установили минное поле, расположенное на танкоопасном направлении. В контрнаступлении поддержку пехоты обеспечивали боевые машины пехоты БМП-2.
Всего в ротных тактических учениях было задействовано свыше 500 военнослужащих мотострелковых подразделений общевойсковой армии ЗВО и более 50 единиц вооружения и военной техники.