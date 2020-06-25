25.06.2020 (12:31)

На полигоне в Воронежской области расчёты гранатометов «Пламя» отработали поражение целей, укрытых в городской застройке

Расчёты автоматических гранатометов «Пламя» общевойсковой армии Западного военного округа провели стрельбы на полигоне Погоново в Воронежской области.

Военнослужащие отработали выстрелы по целям, имитирующим укрытую живую силу «противника» на дальностях до 1,5 км. Особенностью учения стало отработка поражения большого количества укрытых целей живой силы «противника» в условиях городской застройки.

Подготовка расчётов АГС-17 «Пламя» проводится в рамках сборов с гранатометчиками, расчетами АГС-17 и снайперами общевойсковой армии ЗВО.

Всего к сборам привлечено свыше 1000 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО.

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