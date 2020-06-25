25.06.2020 (12:31)
На полигоне в Воронежской области расчёты гранатометов «Пламя» отработали поражение целей, укрытых в городской застройке
Расчёты автоматических гранатометов «Пламя» общевойсковой армии Западного военного округа провели стрельбы на полигоне Погоново в Воронежской области.
Военнослужащие отработали выстрелы по целям, имитирующим укрытую живую силу «противника» на дальностях до 1,5 км. Особенностью учения стало отработка поражения большого количества укрытых целей живой силы «противника» в условиях городской застройки.
Подготовка расчётов АГС-17 «Пламя» проводится в рамках сборов с гранатометчиками, расчетами АГС-17 и снайперами общевойсковой армии ЗВО.
Всего к сборам привлечено свыше 1000 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО.
Новости по теме:
Комплексы «Искандер-М» возвращаются в пункт постоянной дислокации после военного парада в Москве и Нижнем Новгороде
В Москве был произведен самый долгий салют, который озарил небо в цвета Государственного флага России
Свыше 5 тыс. военнослужащих гвардейской танковой армии ЗВО приняли участие в торжественных мероприятиях 24 июня
Метки: