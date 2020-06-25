25.06.2020 (15:00)

Эксперты Минобороны России обсудят на форуме «АРМИЯ-2020» опыт внедрения 3D-технологий для создания нового вооружения

Представители профессионального сообщества на площадке Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» обсудят перспективы использования 3D-технологий при создании и эксплуатации вооружения, военной и специальной техники.

Участники круглого стола рассмотрят опыт внедрения данных технологий в интересах Минобороны России в медицине, робототехнике и авиастроении.

Как отметили организаторы мероприятия, данный опыт уже широко используется в лабораториях робототехники и биотехнических систем Военного инновационного технополиса «ЭРА». Операторы научных рот проектируют виртуальные модели, а затем преобразовывают их в физический объект на 3D-принтере.

Ожидается, что в ходе дискуссии будут определены приоритетные и новые области применения 3D-печати, а также пути решения актуальных вопросов.

В обсуждении примут участие представители органов военного управления, научно-исследовательских организаций и ведущих высших учебных заведений страны.

Справочно:

Международный военно-технический форум «АРМИЯ» пройдет в период с 23 по 29 августа 2020 года. Впервые его продолжительность увеличена с шести до семи дней.

В отличие от прежних лет также на один день расширена программа научно-деловых мероприятий. Конференции, круглые столы и брифинги будут проводиться в течение шести дней с 23 по 28 августа на базе главной выставочной площадки Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.

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