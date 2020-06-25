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25.06.2020 (11:35)

Расчеты комплексов РЭБ «Борисоглебск» и «Ртуть» учились подавлять систему управления противника на учениях в Бурятии

Расчеты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) танкового соединения Восточного военного округа в Республике Бурятия провели тактико-специальное учение с применением современных комплексов «Ртуть», «Борисоглебск-2» и «Лесочек».

В начале учения расчеты РЭБ совместно с подразделениями связи совершили марш на штатной технике в назначенный район. На маршруте движения условным противником были установлены радиоуправляемые фугасы. Для защиты личного состава и техники специалисты РЭБ применили малогабаритные комплексы «Лесочек», установленные на автомобильную технику. Применение комплексов позволило предотвратить детонацию взрывных устройств.

Прибыв в район выполнения задач, военнослужащие приступили к развертыванию комплексов, их маскировке и инженерному оборудованию позиций.

Расчетом станции «Ртуть-БМ» на площади несколько десятков гектар были установлены радиопомехи для защиты личного состава и техники от огня артиллерийских боеприпасов, начиненных электронными взрывателями. В свою очередь, экипажи комплексов «Борисоглебск-2» провели радиоразведку с определением координат узла связи, пунктов управления, диапазонов основных и запасных частот радиосети условного противника, с дальнейшим подавлением и установкой устойчивых радиопомех.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Войска РЭБ , ВВТ , Учения , Восточный военный округ
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