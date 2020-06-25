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25.06.2020 (11:18)

В общевойсковом объединении ВВО в Бурятии проведены тренировки сводных отрядов ликвидации последствий ЧС

В соединениях и воинских частях общевойскового объединения ВВО, дислоцированного в Бурятии, проведены тренировки готовности сводных групп ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС).

В результате проведенных мероприятий командование частей и объединений оценило качество подготовки личного состава групп, их техническое и материальное оснащение, готовность и работа дежурных сил и средств. Отдельно проверено техническое состояние всех образцов вооружения и военной техники, входящих в состав групп.  

Помимо этого, проведены дополнительные занятия по практическим действиям при проведении РХБ разведки, мероприятий инженерного обеспечения, эвакуации людей и оказании им медицинской помощи в различных ситуациях.

В связи со сложной пожароопасной обстановкой в регионе дислокации воинских частей объединения в постоянной готовности находится порядка десяти сводных отрядов ликвидации последствий ЧС.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Пожарная безопасность
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