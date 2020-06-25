25.06.2020 (10:57)

На вооружение полка РХБ защиты ВВО в Приамурье поступила современная техника, которая применяется для борьбы с коронавирусной инфекцией

На вооружение полка радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированного в Амурской области, поступило около десятка специализированных машин АРС-14-КМ нового поколения.

Авторазливочные станции АРС–14КМ выполнены на базе автомобиля повышенной проходимости КамАЗ-43114. Данная техника позволяет выполнять много задач по дегазации, дезактивации и дезинфекции различных площадей, вооружения и военной техники, а также создавать аэрозольные завесы. Кроме этого, АРС-14КМ может применяться при ликвидации пожаров.

Специалисты войск РХБ защиты ВВО неоднократно применяли образцы данной техники для ликвидации последствий ЧС в различных регионах Дальнего Востока. Так, в Амурской области военнослужащие полка в прошлом году дезинфицировали десятки городов и населенных пунктов, пострадавших от масштабных паводков. В текущем году данная техника применяется для дезинфекции ряда городов Приамурья в рамках борьбы со вспышками опасной вирусной инфекции.

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