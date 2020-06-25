25.06.2020 (10:43)

Более 300 военнослужащих ВДВ примет участие в этапе Воздушно-десантных войск конкурса по полевой выучке «Десантный взвод»

С 28 июня по 7 июля на полигонах Струги Красные и Завеличье в Псковской области пройдет этап Воздушно-десантных войск конкурса по полевой выучке среди парашютно-десантных (десантно-штурмовых) подразделений «Десантный взвод», который проводится в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2020).

28 июня в Псковском гвардейском десантно-штурмовом соединении состоится торжественное открытие конкурса.

В отборочном этапе примет участие более 300 военнослужащих из соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск, в составе команд, которые продемонстрируют свои профессиональные навыки и умения и определят лучший взвод Воздушно-десантных войск.

Десантникам предстоит совершить десантирование на парашютах Д-10 на незнакомую площадку в составе подразделения из вертолетов армейской авиации МИ-8АМТШ, после чего совершить марш-бросок протяженностью 10 км.

На этапе «Индивидуальной гонки» на БМД-2 и БМД-4М участники конкурса в составе штатных экипажей преодолеют дистанцию протяженностью 5 километров по замкнутому кругу, проведут боевые стрельбы из вооружения боевых машин, определят лучших в стрельбе из автоматов АК-74М и гранатометов РПГ-7Д.

Затем состоится «Гонка преследования» на боевых машинах, в которой будут участвовать по два экипажа от каждой команды, показавших лучшее время в «Индивидуальной гонке».

Каждому экипажу боевой машины предстоит преодолеть минно-взрывные заграждения, колейный мост, косогор и брод, с последующим выполнением огневых задач на двух огневых рубежах.

Кроме того, десантникам предстоит ориентироваться на местности в составе отделений с прохождением контрольных точек на карте.

Одним из отличий предстоящего конкурса от предыдущих является появление нового этапа – «Ведение рукопашной схватки», в котором каждый участник проведет по три раунда с разными соперниками.

Завершатся испытания «Эстафетой на боевых машинах», по условиям которой по три экипажа от каждой команды поочередно будут преодолевать маршрут с выполнением контрольной стрельбы на огневых рубежах.

По итогам конкурса будет определена команда-победитель, которая в августе представит ВДВ на международном этапе конкурса «Десантный взвод».

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