25.06.2020 (10:10)

Аэромобильному отделению ГВКГ им. Н.Н. Бурденко исполнилось 30 лет

30 лет назад в Главном военном клиническом госпитале им. Н.Н.Бурденко было образовано первое в Вооружённых Силах России специализированное отделение для выполнения санитарно-авиационной эвакуации – летающая лаборатория (операционно-реанимационная). Она получила условное наименование «Скальпель» и функционировала на базе самолёта Ил-76.

Новый этап развития отделения начался в 2015 году, когда решением Министра обороны России генерала армии С.К.Шойгу на вооружение были приняты модули медицинские самолетные (ММС) с прилагаемым современным лечебно-диагностическим оборудованием.

Эвакуация стала более безопасной, расширились показания, уменьшились сроки, появилась возможность эвакуации пациентов на ИВЛ на дальние расстояния.

На сегодня хирургическое отделение (аэромобильное) - это мощное, укомплектованное личным составом, хорошо оснащенное, специализированное подразделение ГВКГ им. Н.Н. Бурденко, находящееся в постоянной боевой готовности.

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