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25.06.2020 (09:39)

Подразделения артиллерии ВДВ приняли участие в праздничных салютах в Новороссийске, Туле, Улан-Удэ и Уссурийске

Десантники-артиллеристы гвардейского гвардейских соединений, дислоцированных в городах-героях Новороссийске, Туле, а также в городах Улан-Удэ и Уссурийске приняли участие в проведении праздничных Салютов Победы.

Самоходно-артиллерийские дивизионы гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка из Новороссийска и гвардейского парашютно-десантного полка из Тулы произвели по 30 залпов из орудий ЗиС-3 во время праздничного салюта в городах-героях Новороссийске и Туле 24 июня.

Личный состав гаубичных артиллерийских батарей гвардейских десантно-штурмовых соединений из Улан-Удэ и Уссурийска также произвели по 30 залпов из гаубиц.

Для организации праздничного салюта были задействованы 122-мм гаубицы Д-30, обеспечивавшие звуковой эффект, а также современные салютные установки 2А-85 на базе автомобиля КамАЗ.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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Метки:
Воздушно-десантные войска , Артиллерия , Военные парады , Салют
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