25.06.2020 (07:17)

На Камчатке расчёты зрпк «Панцирь-С» провели батарейное тактическое учение

На Камчатке проведено тактическое учение расчётов зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" зенитного ракетного соединения Войск и сил на Северо-востоке России.

Личный состав подготовил технику к маршу и выполнил перебазирование на дежурную позицию в прибрежной зоне Тихого океана. На марше охранение колоны отразило нападение разведывательно-диверсионной группы условного противника.

Прибыв на позиции расчёты провели маскировку техники и заступили на дежурство по охране назначенного объекта.

После выполнения задач по отражению удара условного воздушного противника, зенитчики, не прекращая наблюдения за воздушным пространством в зоне ответственности, на месте поочередно произвели пополнение боеприпасов.

К учению привлекался личный состав батареи зенитного ракетно-пушечного дивизиона, а также подразделения обеспечения части, всего более 50 военнослужащих и 8 единиц специальной техники.

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