25.06.2020 (07:11)

Авиатехника ЗВО совершила перелёты на аэродромы базирования после участия в воздушных Парадах Победы

Экипажи 50 самолетов и вертолетов Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа совершили передислокацию из оперативных аэродромов после торжественных пролетов в ходе военных парадов над Москвой, Санкт-Петербургом, Калининградом, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Авиация осуществила перелеты на аэродромы постоянного базирования в Псковской, Курской, Воронежской, Тверской областях и Республике Карелия

Парадные группы авиации были представлены современными самолётами оперативно-тактической авиации Су-35С, Су-30СМ, Су-34, МиГ-31, транспортными самолетами Ан-26, Ан-12, Ту-134, а также вертолётами армейской авиации объединения Ми-26, Ка-52 «Аллигатор», Ми-8мтв-5, Ми-28 «Ночной охотник».

24 июня в ряде городов дислокации войск Западного военного округа пролёты парадных групп авиации проводились на высоте от 150 до 300 м со скоростью от 200 до 500 км/ч.

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