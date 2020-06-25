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25.06.2020 (07:00)

Комплексы «Искандер-М» возвращаются в пункт постоянной дислокации после военного парада в Москве и Нижнем Новгороде

Сегодня военнослужащие и военная техника ракетной бригады гвардейской танковой армии Западного военного округа, принимавшие участие в военном параде на Красной площади в Москве и в торжественном шествии в Нижнем Новгороде, приступили к совершению марша из подмосковного Алабино и города Нижний Новгород  к месту постоянной дислокации.

Колонне парадного расчета предстоит совершить марш в пункт постоянной дислокации протяженностью более 400 км, преодолев более 100 различных опасных участков дорог.

Напомним, ранее пусковые установки ОТРК «Искандер-М» Ивановского соединения прибыли для подготовки к военному параду на Красной площади и торжественному шествию «Марш Победы» в Нижнем Новгороде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

После возвращения в пункт постоянной дислокации, агрегаты парадного расчета пройдут регламентное обслуживание и будут переведены в штатный (исходный) облик, соответствующий готовности к несению боевого дежурства.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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