25.06.2020 (06:40)

На Сахалине предали земле останки двух красноармейцев погибших 75 лет назад

На Сахалине военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа приняли участие в церемонии предания земле останков двух красноармейцев, найденных представителями "Поискового движения России".

Захоронение прошло на территории мемориального комплекса Смирныховского района Сахалинской области.

Земле предали прах двух советских воинов, которые освобождали остров в августе 1945 года и были найдены только спустя 75 лет. Имя одного бойца удалось восстановить полностью благодаря найденной у него фляжке, на которой было написано – младший сержант Чернышёв Николай Васильевич. Имя его товарища пока установить не удалось, известны только его фамилия и инициалы – Штин И.Е.

Участниками сахалинского отделения "Поискового движения России" постоянно ведутся активные работы по поиску останков погибших воинов на территории Сахалина и Курильских островов, всего обнаружено останков более 300 красноармейцев, десяти из них установлены имена.

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