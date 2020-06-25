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25.06.2020 (05:29)

Впервые всеармейский конкурс экипажей БМП-2 проходит в сложнейших условиях сильных дальневосточных дождей

Впервые всеармейский конкурс экипажей мотострелковых взводов «Суворовский натиск» провидится в сложнейших условиях сильных дождей. Трасса соревнования в результате длительных дождей сильно переувлажнена и требует от экипажей боевых машин пехоты БМП-2 проявления высочайшего мастерства.

Финал проводится среди сильнейших команд Вооруженных Сил страны на полигоне Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. Конкурс является самым массовым и одним из самых зрелищных конкурсов в Армейских международных играх (АрМИ-2020). Всего в конкурсе выступает семь команд от всех военных округов, Московского и Дальневосточного ВОКУ. Игры продлятся до конца текущей недели и завершатся эстафетой команд

В четверг экипажи соревнуются в индивидуальной гонке, на которой БМП-2 на максимальной скорости проходят трассу с препятствиями. Среди препятствий военнослужащие преодолевают множество препятствий, среди которых  танковый ров, участки маневрирования, колейный мост и брод глубиною около 1,5 метров. Самым ответственным является огневой рубеж, на котором экипажи ведут огонь из пушки и пулемета боевой машины. В случае промаха каждый экипаж уходит на штрафные круги, по аналогии со спортивным биатлоном.

Конкурс высокого уровня проводится на базе училища второй раз. В 2018 году была возведена необходимая инфраструктура полигона к проведению всеармейских этапов «Танкового биатлона» и «Суворовского натиска». Последующие годы материальная база совершенствовалась и на данный момент является одной из лучших в стране. Сложнейшие погодные условия и материальная база полигона позволит качественно оценить возможности каждой команды и выявить лучших в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , АрМИ
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